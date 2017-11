Toto Riina, inmormantat la Corleone

Fostul nas al mafiei siciliene, Salvatore Riina, care a decedat saptamana trecuta, a fost dus pe ultimul drum ieri, in Sicilia natala, in prezenta familiei.

Riina a fost inmormantat in cavoul familiei din micul cimitir din Corleone, la 60 km sud de Palermo. Sotia lui Riina si trei din cei patru copii (unul din fii, Giovani, este in inchisoare) au fost prezenti. Un preot a binecuvantat sicriul dar nici o ceremonie funerara nu a avut loc. ”Datoria bisericii este sa educe constiintele si sa combata mentalitatea mafiota”, a explicat intr-un comunicat arhiepiscopul din Monreale, Michele Pennisi, de care depinde parohia din Corleone. In general, mafiotii sunt excomunicati de biserica automat, evident din cauza crimelor comise. Toto Riina a murit in inchisoare, in Parma, vineri, la 87 de ani. Arestat in 1993, el a fost condamnat la 26 de pedepse cu inchisoare pe viata. Supranumit ”bestia”, Riina a terorizat sudul Italiei timp de 20 de ani in cadrul Cosa Nostra, pe care a condus-o incepand cu anii 70. Riina a fost si cel care a ordonat asasinarea judecatorilor antimafia Giovanni Falcone si Paolo Borsellino, in 1992.