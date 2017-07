Toti oamenii din RussianGate

Dezvaluirea unei intalniri, in iunie 2016, intre Donald Trump Jr. si o avocata rusa care a afirmat ca are informatii compromitatoare impotriva lui Hillary Clinton a reaprins, la cel mai inalt nivel, acuzatiile de legaturi cu Moscova ale clanului Trump.

Trump Jr. a publicat marti pe Twitter o serie de e-mailuri care arata ca a fost de acord sa primeasca sprijin din partea puterii din Rusia in dauna candidatei democrate la alegerile prezidentiale americane. Legaturile echipei de campanie a lui Donald Trump cu Rusia fac obiectul mai multor anchete in SUA, in special din partea FBI, conduse de procurorul independent Robert Mueller. Iata principalele persoane implicate in dosarul RussianGate.

Donald Trump

Pana acum, nici un element nu il leaga direct pe presedintele SUA de ingerinta Kremlinului. Dar modul cum au actionat cei mai apropiati colaboratori ai sai si reticenta lui Trump de a face lumina si a condamna ferm interferentele Rusiei in alegeri au alimentat si alimenteaza suspiciuni permenente. Mai ales ca Trump este suspectat (si acuzat de oponenti) ca a incercat sa impiedice ancheta FBI, demitandu-l pe directorul James Comey.

Michael Flynn

Fost consilier al lui Trump pentru Securitate Nationala-constrans sa demisioneze in februarie- si fost sef al informatiilor militare americane, Flynn a acceptat renumeratii de la societati ruse inaintea campaniei electorale. A comunicat in mai multe randuri cu ambasadorul Rusiei la Washington, Serghei Kisliak, inainte si dupa alegerea lui Trump. Flynn poate fi urmarit in justitie pentru sperjur pentru ca s-a dovedit ca i-a mintit in mod deliberat pe anchetatori cu privire la aceste contacte. Este suspectat si ca a evocat, in discutiile cu Kisliak, o posibila relaxare a sanctiunilor americane impotriva Rusiei.

Donald Trump Jr.

In iunie 2016, Trump Jr. a intalnit-o pe Natalia Veselnitskaya, o avocata cu legaturi la Kremlin, impreuna cu presedintele de campanie al tatalui sau, Paul Manafort, si ginerele presedintelui, Jared Kushner. Aceasta intalnire a fost initiata de un schimb de mailuri intre Trump Jr. si intermediarul Rob Goldstone care afirma ca un procuror rus vroia ”sa ofere campaniei Trump informatii si documente oficiale care o incrimineaza pe Hillary Clinton si legaturile ei cu Rusia”, informatii care ii vor fi ”foarte utile” lui Donald Trump. ”Mi-ar placea sa le primim pana la sfarsitul verii”, a raspuns Trump Jr. Fiul lui Trump continua sa afirme ca intalnirea cu Veselnitskaya nu a oferit ”nici o informatie semnificativa” cu privire la Clinton si ca de fapt vroia sa discute despre sanctiunile americane impotriva Rusiei si despre adoptii internationale. Goldstone este, printre altele, agentul unui cantaret, Emin Agalov (pop star in Rusia) fiul oligarhului rus Aras Agalov cu care Trump voia sa colaboreze pentru construirea unui Trump Tower la Moscova.

Paul Manafort

Manafort condus campania lui Trump inainte de a fi fortat sa demisioneze, in august 2016, urmare a dezvaluirilor potrivit carora face obiectul unei anchete pentru ca a primit mai multe milioane de dolari de la fostul presedinte ucrainean (prorus) Viktor Ianukovici. Manafort, care a participat la intalnirea lui Trump Jr. cu avocata rusa, oferea si servicii de consultanta oligarhilor rusi legati de Moscova.

Roger Stone

Sulfurios consilier politic al fostului presedinte Richard Nixon, cu metode controversate, Stone a recunoscut ca ”a facut totul” pentru ca Trump sa fie ales presedinte. In timpul campaniei, a comunicat cu fondatorul WikiLeaks, Julian Assange si cu hackerul Guccifer 2 , care au publicat e-mailurile furate de la Hillary Clinton si echipei sale de campanie. Serviciile americane de informatii estimeaza ca Guccifer 2 este legat de serviciile secrete ruse si cred ca WikiLeaks a fost folosita, chiar fara sa stie, de Rusia pentru a dispersa documente susceptibile sa afecteze campania democratilor.

Jared Kushner

Sotul Ivankai Trump a participa nu numai la reuniunea cu avocataNatalia Veselnitskaya dar a fost prezent si la o intalnire intre Michael si Kisliak, in decembrie 2016. Potrivit presei americane, Kushner a propus stabilirea unui canal secret de comunicatii cu Kremlinul folosind echipamentele ambasadei Rusiei la Washington. Cateva zile mai tarziu, Kushner l-a intalnit pe Serghei Gorkov, presedintele bancii ruseVnesheconombank si fost membru al serviciilor secrete rusesti. Banca face obiectul sanctiunilor economice dictate de Washington din 2014.

Trump s-a fript pe Twitter

Sapte americani reprezentati de Knight First Amendment l-au dat in judecata pe presedintele Statelor Unite dupa ce acesta i-a blocat la contul sau @realDonaldTrump, reclamand ca aceasta practica incalca primul amendament al Constitutiei SUA. Utilizatorii sustin ca au fost blocati de Donald Trump sau de catre consilierii sai, dupa ce au raspuns mesajelor sale in mod critic sau ironic pe Twitter. In plangere se argumenteaza ca, prin blocarea unor persoane private, presedintele american nu i-a lasat sa se alature unei conversatii online, intr-o incercare de a suprima vocile disidente intr-un forum public. In proces sunt numiti si purtatorul de cuvant Sean Spicer, precum si directorul de social media Daniel Scavino. Pe parcursul a trei decenii din cariera sa de om de afaceri, miliardarul republican a avut circa 4000 de procese, insa continua sa fie dat in judecata chiar si dupa ce ajuns lider la Casa Alba. Twitter este una dintre retelele sociale preferate de Trump, unde isi promoveaza aliatii si isi ataca adversarii politici, inclusiv jurnalistii. @realDonaldTrump are 33,7 milioane de urmaritori, in vreme ce pagina oficiala a presedintelui Statelor Unite @POTUS are 19,3 milioane de urmaritori pe Twitter.