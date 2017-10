Toba, la plecarea de la DNA: cred ca am reusit sa clarific toate aspectele tehnice

Dupa aproximativ doua ore in care a dat lamuriri in fata procurorilor, in cazul accidentului in urma caruia tanarul politist Bogdan Gigina a pierit, in octombrie 2015, Petre Toba a declarat, de aceasta data in fata presei, in ce anume a constat prezenta sa la Directia Nationala Anticoruptie.

“Am fost citat astazi in calitate de martor la DNA in dosarul privind cercetarea accidentului in care este implicat dl Gabriel Oprea. Am raspuns la toate intrebarile adresate de catre procuror in dosar, am raspuns la toate intrebarile adresate de catre aparatori si cu aceasta ocazie, cred eu, am reusit sa clarific toate aspectele tehnice care mi-au fost ridicate, care mi-au fost adresate (…) de catre procurori si de catre avocati. Am jurat ca voi spune adevarul si numai adevarul, nu am venit aici pentru a face declaratii in favoarea sau in defavoarea uneia dintre parti”, a explicat Toba, la plecarea de la audieri.

Totodata, fostul sef al Politiei Romane a facut apel la rabdare. “Este un dosar in curs, este un dosar in cercetare”. Intrebat daca, in opinia sa, Oprea a abuzat de coloana oficiala – cum il acuza procurorii – Toba a replicat: “este un raspuns pe care il va da ancheta la finalul acesteia” .

Accidentul in urma caruia a pierit Bogdan Gigina s-a produs intr-o seara ploioasa. La acea data, tanarul politist de la Rutiera deschidea, pe o motocicleta, coloana oficiala a vicepremierului de la acea vreme, Gabriel Oprea, cercetat acum pentru abuz in serviciu.