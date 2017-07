Toalete publice la pret de apartament

Primaria din Iasi va pune in functiune, foarte curand, toalete automate in mai multe zone ale orasului. Cinci toalete au fost achizitionate in toamna anului trecut la un pret de circa 130.000 lei/bucata (fara TVA), adica echivalentul a aproape 30.000 de euro, cat pretul unui apartament.

Toaletele nu sunt obisnuite, de aceea costa mult, explica Primaria Iasi. Sunt prevazute cu o multime de senzori- impotriva infundarii, de uscare a mainilor, de distribuire automata a hartiei. In plus, toalete de 30 de mii de euro isi incalzesc singure apa pe timp de iarna, au afisaj electronic si un sistem acustic cu instructiuni vocale in mai multe limbi. Totusi, nu pot fi folosite de persoanele cu dizabilitati. Usa este prea mica pentru ca o persoana in scaun cu rotile sa poata intra. Toaletele ecologice au fost achizitionate de la compania Comex Rom SRL din Bucuresti, singura firma care a inaintat o oferta la procedura de licitatie din octombrie 2016. Pretul de achizitie a fost de 644.065 lei, fara TVA. Toaletele vor putea fi utilizate cu fise, iar fiecare toaleta va avea un sistem electronic de deschidere/inchidere si un sistem de telecontrol GSM. Deocamdata autoritatile nu au decis daca vor fi folosite cu bani sau gratuit. Evident, iesenii sustin ca este o cheltuiala inutila, din moment ce sunt toaletele publice in oras ce puteau fi renovate si curatate.