Toader pune burta pe cartea juridica

Ca urmare a unui protocol incheiat de Ministerul Justitiei cu CSM, ICCJ si Parchetul General elevii se vor familiariza inca din clasele primare cu drepturile si obligatiile pe care le au.

Protocolul va sta de acum inainte la baza educatiei juridice in scoli, dupa cum anunta comunicatul dat pe tema de ministerul condus de Tudorel Toader. ”Educatia juridica in scoli va fi adaptata, potrivit prezentului protocol, la realitatile cu care se confrunta elevii zi de zi. Ei isi vor cunoaste mai bine drepturile, dar si obligatiile de cetateni”, se precizeaza in document. Iar pentru ca notiunile de educatie juridica sa poata fi asimilitate cat mai usor, ele vor fi adaptate la toate nivelurile de invatamant – primar, secundar si liceal – si in plus vor fi prezentate ”intr-o maniera atractiva, care sa contina informatii relevante pentru elevi si profesori”. Obiectiv de-a dreptul ambitios data fiind ”atractivitatea” naturala a domeniilor care vor face obiectul acestui tip de educatie: Constitutia Romaniei, drepturi, libertati si indatoriri fundamentale, aspecte privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind organizarea si functionarea sistemului judiciar, elemente de baza ale dreptului civil si penal, formele raspunderii juridice, unele aspecte privind organizatii si relatii internationale, elemente de prevenire si combatere a coruptiei.