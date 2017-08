Toader: Lazar si-a luat-o in cap

Infruntat de procurorul general, care insista ca parlamentarii nu au dreptul de a cerceta un dosar penal clasat de Parchetul General, ministrul Justitiei insinueaza ca lui Augustin Lazar i s-a urcat functia la cap.

Dat de Tudorel Toader pe mana Inspectiei Judiciare, Augustin Lazar si-a sustinut public decizia de a nu pune dosarul referitor la prezidentialele din 2009 la dispozitia parlamentarilor: ”Hotararea este expresia unui proces decizional bine fundamentat, riguros si etapizat, avand la baza studiile realizate la nivelul Parchetului de pe langa ICCJ si nicidecum o decizie arbitrara”. Astfel contrat, Tudorel Toader a iesit si el, ieri, la rampa pentru a-i explica procurorului general ca, desi cele trei puteri ale statului sunt independente, exista ”suficiente mecanisme si forme de control reciproc” intre aceste puteri astfel incat sa poata fi asigurat un ”necesar echilibru” si o ”buna functionare”. Echilibru pus in pericol de persoane ajunse in anumite functii, dupa cum a insinuat in continuare ministrul Justitiei: ”E o tensiune, o incrancenare in aceasta perioada. Unii, cand detin o functie, cred ca detin si adevarul absolut”. Zicere care demonstreaza fara tagada ca Tudorel Toader e de parere ca procurorul general si-a luat-o in cap si ca ii sfideaza, fara niciun motiv, atat pe parlamentari cat si pe el.