Toader, inaintea sedintei CSM: Asteptati sa ma pronunt si eu, ca ministru

Atat ministrul Justitiei, cat si procurorul general sunt, la momentul de fata, la Consiliul Superior al Magistraturii, unde are loc sedinta Sectiei pentru procurori, in cadrul careia se va analiza raportul intocmit dupa controlul managerial facut de Inspectia Judiciara, in vara, la DNA.

Daca pana sa ajunga la respectiva sedinta, Augustin Lazar s-a declarat multumit de activitatea conducerii DNA-ului, in momentul in care a ajuns la CSM, ministrul Justitiei a fost intrebat de jurnalisti in legatura cu aceasta declaratie.

Insa oficialul guvernamental nu a dorit sa faca precizari, amintind ca nu comenteaza declaratiile altui demnitar. Si spunand ca asteapta dezbaterile, dar si concluziile Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii in cazul raportului pe controlul de la DNA. “Asteptati sa ma pronunt si eu, ca ministru”, a cerut Toader.

Intrebat cat anume va conta continutul raportului ce urmeaza sa fie discutat la CSM in privinta unei eventuale decizii privind revocarea actualei sefe a DNA, ministrul a raspuns simplu: “foarte mult”.