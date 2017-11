Toader, despre evaluarea sefei DNA: anul asta avem punctul meu de vedere

Ministrul Justitiei a subliniat inca o data, de aceasta data luni, de la Parlament, ca pana la sfarsitul anului se va afla puncutl sau de vedere dupa evaluarea activitatii manageriale a sefei DNA.

“Ministrul Justitiei nu da verdicte, propune. Evaluarea pe care o fac eu ca ministru al Justitiei, pornind de la raportul pe care l-a intocmit Inspectia Judiciara, se apropie de final”, a tinut sa lamureasca Tudorel Toader, de la Parlament.

Totodata, ministrul Justitiei a adus in discutie faptul ca evaluarea in cauza nu se va centra exclusiv pe concluziile raportul IJ-ului, “ci voi integra in ansamblul activitatii”. Si a reiterat ca e posibil sa faca anuntul chiar si pe 31 decembrie. “Prin urmare, anul asta avem punctul meu de vedere”, a conchis oficialul aflat in fruntea Ministerului Justitiei.