Toader, anunt despre Inspectia Judiciara. Se propune o lege speciala

Dupa ce a prezentat, la Comisia de la Parlament, proiectul de modificare a Legilor Justitiei, Tudorel Toader a explicat, de aceasta data in fata presei, de ce anume a propus in forma finala a actului normativ ca Inspectia Judiciara sa ajunga o institutie autonoma, drept urmare sa nu se mai afle, ca la momentul de fata, in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii.

Amintind de declaratiile facute la finele lunii august – adica la momentul la care s-a prezentat acest proiect – Toader a mentionat, de aceasta data miercuri, “ca indiferent de solutie, IJ trebuie sa aiba autonomie sporita, (…) ca sunt trei variante – de a ramane la CSM, de a trece la Ministerul Justitiei, dar spuneam atunci sa nu uitam a treia varianta (…) sa devina o institutie absolut autonoma, pe baza unei legi speciale”, si ca dintre acestea, a ales-o pe ultima.

La nivel de motive, Toader a punctat: “Ce s-a intamplat de atunci? S-a intamplat ca s-a validat ceea ce am spus, ca este o incompatibilitate in relatia aceasta intre controlori si controlat – CSM-ul care face regulamentul IJ, IJ care verifica procurorii, judecatorii, iar CSM-ul aproba raportul IJ. (…) Acesta este motivul pentur care, in forma finala a proiectului de lege, am propus ca in termen de 6 luni, prin lege speciala, IJ sa fie reglementata ca institutie autonoma, independenta, sa-si indeplineasca misiunea constitutionala pe care o are”.