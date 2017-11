Tiriac si-a tras „masina timpului”

Inca un automobil de colectie a intrat in colectia personala a omului de afaceri, este vorba de emblematicul DeLorean DMC 12, singurul model produs de compania americana cu acelasi nume, cunoscut mai ales drept masina timpului in trilogia Back to the Future, regizata de Steven Spielberg.

Fondatorul companiei DeLorean Motor, John Zachary DeLorean (1925-2005), este fiul unui emigrant roman(Zaharie) originar din Sugag, judetul Alba, care lucra la sindicatul companiei Ford Motor, langa Highland Park, iar modelul DMC 12 este expus la Tiriac Collection, in cadrul salonului auto de la Romexpo, alaturi de alte raritati: Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss Edition din 2009, Ford Mustang Shelby GT 500 din 1969, Messerschmitt KR 200 din 1962 si Rolls-Royce Phantom III Sports Saloon din 1937. DMC folosea sistemul de portiere gullwing(asemanator cu faimosul Mercedes 300 SL), a fost creat in 1981, dar a fost scos din productie trei ani mai tarziu, in urma scandalurilor financiare ale patronului, dar si costurilor mari(caroserie din inox, de 5 mai scump decat tabla obisnuita). Masina a devenit foarte cautata de colectionari dupa aparitiile in filmul lui Spielberg(s-au produs doar 8500 de exemplare), dar americanul Stephen Wynne, cel care a preluat compania falimentara a lui John DeLorean, a anuntat ca are de gand sa produca DMC 12, dupa o pauza de 34 de ani.