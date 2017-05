Tiriac serveste lovitura carierei sale !

Presa spaniola a anuntat ca omul de afaceri vrea sa transforme turneul de la Madrid, pe care il si patroneaza, in unul de Grand Slam.

“Ion Tiriac, regele Transilvaniei care controleaza turneul de la Madrid”, titreaza publicatia Bolsa Mania: “Ambitia magnatului roman este sa faca din turneul de la Madrid unul de Grand Slam.(…) Omul cu ochelari negri si mustata proeminenta s-a nascut la doar 40 de kilometri distanta de Castelul lui Dracula. A strans o avere dupa ce s-a retras, ocupand locul 1.694 in topul celor mai bogati oameni din lume, cu o avere estimata la 1,7 milioane de euro. (…)In termeni de bussines, firma detinuta de Tiriac, Madrid Trophy Promotion, castiga 20 de milioane de euro de la sponsori. Opt milioane numai din vanzarile de bilete VIP, cu un profit de peste trei milioane de euro. Pentru capitala Spaniei, turneul e de asemenea o gura de aer proaspat. In urma unui studiu s-a stabilit ca turneul lasa un impact de peste 93 de milioane de euro”, se mai arata in articolul respectiv. In competitia de la Madrid, pe care Ion Tiriac o organizeaza din 2002, premiile la feminin(categoria Premier Mandatory) sunt de peste 4,7 milioane de euro, iar la masculin (Masters 1000), de 5,7 milioane euro.