TIR cu soda caustica, rasturnat pe DN 1, in Brasov

Responsabilii au intrat in alerta, dupa ce s-a anuntat un accident in care a fost implicat un autotren ce transporta soda caustica, substanta despre care se stie ca este inflamabila. Soferul a fost ranit.

Totul s-a intamplat pe raza orasului brasov Codlea, mai exact la kilometrul 188 al DN1, din cate anunta reprezentantii Centrului Infotrafic.

Concret, TIR-ul cu soda caustica lichida s-a rasturnat in afara drumului, dupa ce soferul ar fi pierdut controlul volanului intr-o curba. Accidentul a cauzat ranirea barbatului aflat la volanul autovehiculului de mari dimensiuni si scurgeri de soda din TIR. Ca urmare a celor intamplate, traficul rutier in zona a fost oprit in prima faza pe ambele sensuri ale DN-ului amintit.