Tinerii sub 16 ani vor intra pe Facebook doar cu acordul parintilor

Adolescentii care nu au implinit 16 ani trebuie sa ceara acordul parintilor pentru a-si crea conturi pe retelele sociale, o restrictie a Comisiei Europene, care va intra in vigoare incepand cu 25 mai 2018.

Este vorba de Regulamentul general privind protectia datelor(GDPR), care urmeaza sa se aplice si in Romania, valabil si in cazul folosirii de catre minori a magazinelor online. Masura CE va permite autoritatilor romane sa reglementeze, numai prin lege, o varsta mai mica de 16 ani pentru necesitatea acordului parintilor, insa ea nu poate fi mai mica de 13 ani. Regulamentele UE se aplica in mod direct in toate tarile Uniunii, fara sa fie nevoie de acte normative emise de statele comunitare. Motivele masurii GDPR tin de protectia datelor personale ale copiilor si cer companiilor sa verifice acordul parintilor(tinand seama „de tehnologiile disponibile”) desi, concret, e greu de constatat numarul de minori care se inregistreza fara stiinta lor. Mai ales ca majoritatea site-urilor nu au protectie pentru copii, iar mesajul automat care ii intreaba daca sunt majori sau nu se poate inlatura cu un simplu „click”. De asemenea, daca nu respecta legea, administratorii sau patronii afacerilor online, risca amenzi de pana la 20 de milioane de euro. Siguranta copiilor pe internet(doua treimi dintre ei sunt victimele bullying-ului) este indelung dezbatuta de politicienii Uniunii Europene, dar noile restrictii care intra in vigoare de anul viitor au adus deja critici, considerandu-se ca ele incalca limita intre dreptul la viata privata si interesul public.