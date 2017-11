Tine in casa o vulpe, animal de companie pentru cei doi copii!

Suflet milos, englezoaica Natalie Reynolds (35 de ani), s-a hotarat sa adopte un pui de vulpe, cu atat mai mult cu cat odraslele sale se atasasera foarte tare de mogaldeata cu blana roscata. Dar principalul motiv a fost acela ca micutul Jasper fusese respins de mama vulpe la scurt timp dupa nastere. Specialistii avertizeaza, insa, ca pastrarea ca animal de companie a unui asemenea mamifer carnivor, obisnuit cu salbaticia, nu este deloc o decizie inteleapta. O vulpe devine din ce in ce mai agresiva odata cu inaintarea in varsta. Nu doar ca musca, dar mai si emana un miros deranjant. In plus, este cunoscut ca aceste mamifere raspandesc cateva boli foarte grave, printre care si turbarea. Deocamdata, Natalie si cei doi copii, Chase (3 ani) si Marissa (3,5 ani), il tin pe Jasper in casa lor din Sarratt, Hertfordshire, dar ziua in care animalul va fi lasat sa plece in padure se apropie cu repeziciune. “Suntem foarte norocosi ca avem posibilitatea sa tinem acest pui de vulpe in casa, dar recunosc ca nu este ceva ce as putea sfatui pe altii. Nu vreau ca oamenii sa creada ca e vreo grozavie. Dimpotriva!”, spune Natalie Reynolds.