Tigari cu vitamine, ultima fita

O companie din Los Angeles sustine ca transforma obiceiurile proaste ale oamenilor in unele benefice, cu ajutorul unei game de vitamine de inhalat. Asa au aparut tigarile cu vitamine…

Compania respectiva a creat dispozitive asemanatoare cu tigarile electronice, doar ca, in loc de nicotina, administreaza vitamine, cofeina pentru energizare sau melatonina pentru a favoriza somnul. Si, fiind vitamine, nu au avut nevoie de aprobari speciale ca sa fie lansate pe piata. Un studiu realizat de un laborator extern arata ca aceasta forma de administrare face ca vitaminele sa fie absorbite in organism de 10 ori mai repede. Specialistii confirma, dar spun ca mai repede nu inseamna neaparat mai bine. In plus, exista temeri ca inhalarea vitaminelor ar putea fi nociva pentru plamani, deoarece caldura ar putea duce la formarea unor compusi toxici. Unii medici cred insa ca aceste dispozitive le-ar putea fi utile celor care vor sa se lase de fumat. In plus, acum poti sa iti alegi si aroma specifica, aroma ce nu are nimic de a face cu cele specifice tutunului. Un reprezentant Solar Cigarette ce incarca aceste tigarete cu ginseng a afirmat – “Ginsengul este o substanta foarte benefica, una din cele mai benefice care se gasesc in cartusele noastre de tigari electronice. Ginsengul se foloseste pentru a imbunatati performanta si vitalitatea, pentru a creste considerabil nivelul de energie, pentru a reduce stresul, dar si pentru a imbunatati capacitatea de memorare” .