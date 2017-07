Theresa May, vrem porno pe submarin!

Dezamagiti ca nu pot vedea filme pentru adulti in timpul misiunilor, doi marinari din echipajul unui submarin britanic au decis ca problema trebuie sa ajunga la urechile premierului Regatului Unit.

In timpul unei receptii organizate de Downing Street pentru membri comunitatii LGBT (May fiind criticata pentru ca a organizat evenimentul) , cei doi l-au abordat pe premierul britanic, de fata cu invitatii. Spre marea lor surpriza, acestia i-au auzit pe cei doi marinari plangandu-se Theresey May de viteza de conexiune slaba a Internetului pe submarinul lor. Nebanuind ce va urma, Theresa May s-a interesat si a promis sa remedieze situatia.

Unul din marinari a intrat insa in detalii, explicand ca, de fapt, problema este ca nu pot vedea si descarca filme porno si trebuie sa vina cu CD-uri de acasa, moment in care premierul britanic a intrerupt conversatia iar Downing Street nu a informat daca aceasta plangere privind largimea de banda a Internetului va primi raspuns sau va fi ignorata. In SUA, spre exemplu, armata are propria politica privind accesul militarilor la materiale cu continut pornografic. Pentagonul are pana si un consiliu (oficiali militari si civili) care se ocupa de asta si care examineaza materialele pentru a determina daca ”sunt explicite din punct de vedere sexual”, deoarece este ilegat ca pornografia ”hardcore” sa fie vanduta sau inchiriata bazelor militare americane. Acest consiliu, care costa Pentagonul 5500 de dolari pe an, este criticat pentru ca activitatea lui este deschisa la interpretari, fiind considerata o risipa de resurse si discutabila din punct de vedere juridic. In Regatul Unit, guvernul urmareste o politica, si ea controversata, de limitare a accesului la pornografia online.