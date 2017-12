Theresa May, tinta unui asasinat jihadist

Un complot islamist care il viza pe primul ministru al Marii Britanii a fost dejucat de serviciile de informatii si antitero britanice.

Doi barbati, care au fost retinuti in 28 noiembrie, au fost inculpati pentru terorism si asociere in vederea comiterii de fapte de terorism, cei doi fiind prezentati ieri in fata unui tribunal din Westminster, a informat politia metropolitana londoneza. Potrivit anchetatorilor, Naa’imur Zakariyah Rahman (20 de ani) si Mohammed Aqib Imran ( 21 de ani) planuiau sa comita un atentat cu bomba la nivelul barierelor de securitate care inconjoara zona Downing Street (unde se afla retedinta premierului britanic), inainte de a o ataca pe Theresa May cu cutite. Pericolul a fost judecat atat de serios incat directorul MI5 (serviciul de informatii interne) a informat consiliul de ministri. Scotland Yard si politia comitatului West Midlands erau pe aceasta pista de mai multe saptamani.

500 de anchete de contraterorism, in curs

Aceasta informatie vine in contextul in care ministrul britanic de Interne, Amner Rudd, a indicat ca ”22 de comploturi teroriste islamiste” au fost dejucate dupa asasinarea unui soldat, in plin centrul Londrei, in mai 2013. ”Marea Britanie este confruntata cu o amenintare terorista intensa si multidimensionala, evolueaza rapid si opereaza la o scara si ritm niciodata vazute in trecut”, a comentat politia londoneza. Politistii au mai precizat ca peste 500 de anchete de contraterorism se afla in curs, implicand peste 3000 de persoane, alte 20.000 facand deja obiectul unei anchete pentru terorism, in trecut. Valul de atentate din acest an din Marea Britanie, din care patru au fost revendicate de ISIS, s-a soldat cu 36 de morti si 200 raniti. Trei din autorii acestor atentate erau cunoscuti serviciilor de informatii.