Theresa May scoate planul pentru Brexit

De mai multe luni premierul britanic este presat sa dezvaluie strategia cu privire la negocierile care vor defini viitoarea relatie intre Regatul Unit si Uniunea Europeana

Intr-un discurs care va avea loc maine, Theresa May va prezenta un divort ”dur” de UE, informa, ieri, presa britanica, in cadrul caruia va face un apel pentru ”unitate” si pentru sustinerea Brexitului, dar si pentru incetarea ”insultelor” intre sustinatorii si adversarii parasirii UE. Jaloanele unui Brexit dur inseamna retragerea de pe piata unica, din uniunea vamala europeana si din Curtea europeana de justitie. May nu a dezvaluit pana acum mare lucru din strategia negocierii Brexit dar a lasat clar sa se inteleaga ca un control al emigratiei europene va fi prioritar. Pemierul doreste sa lanseze procedura de divort pana la sfarsitul lui martie, prin invocarea Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona (declansand un proces de negociere de doi ani), dar va trebui sa tina cont de hotararea Curtii Supreme care urmeaza sa se pronunte asupra necesitatii de a consulta sau nu Parlamentul inainte sa declanseze Brexitul, decizia urmand sa fie anuntat pana la sfarsitul acestei luni. ”Prezentand planul guvernului pentru negocierile Brexit, primul ministru va sublinia importanta unei munci in scopuri comune, precum protectia si imbunatatirea drepturilor angajatilor si se va concentra pentru o viziune pozitiva a Marii Britanii in afara UE”, a comunicat Downing Street.

Pe de alta parte, seful Trezoreriei, Philip Hammond, a prevenit ca Marea Britanie si-ar putea schimba ”modelul economic”, daca tara sa nu va avea acces la piata europeana, lasand sa se inteleaga ca va lansa un dumping fiscal reducand impozitele pentru firmele bazate in Regat.