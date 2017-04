Theresa May anunta alegeri anticipate

La trei saptamani dupa declansarea Brexit premierul britanic a cerut ieri alegeri legislative anticipate, in 8 iulie. ”Sunt necesare pentru a intari leadership-ul de care tara are nevoie pentru a traversa” divortul de UE, a estimat May.

Alegerile legislative nu erau prevazute decat in 2020. ”Am decis ca aceste alegeri sunt necesare pentru a asigura tarii directia puternica si stabila de care are nevoie pentru Brexit si dupa el”, a declarat May. Pentru validarea organizarii scrutinului, premierul trebuie sa obtina acordul parlamentului cu o majoritate de doua treimi. Liderul opozitiei laburiste (care, teoretic, ar putea bloca initiativa Theresei May) Jeremy Corbyn, a ”primit favorabil” anuntul lui May. Sefa guvernului conservator, in functie de mai putin de un an, cauta sa profite de slabiciunea extrema a laburistilor in sondaje pentru a-si intari mandatul si majoritatea sa printr-un vot popular inainte de negocierile dificile privind iesirea din UE, noteaza Afp. Partidul Conservator apare la ora actuala in fruntea tuturor sondajelor privind intentiile de vot, in fata Laburistilor, principala forta a opozitiei insa Theresa May a estimat ca este un moment bun pentru a-si intari legitimitatea si libertatea de actiune in conditiile unor doi ani de negocieri dificile cu Bruxellesul pentru divortul de UE.