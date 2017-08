The Telegraph l-a omorat pe printul Philip

Site-ul The Telegraph a publicat din greseala, ieri, necrologul printului Philip al Marii Britanii, pe care l-a inlocuit ulterior cu un articol despre participarea ducelui de Edinburgh la ultimul sau angajament public individual, inainte de a se retrage din obligatiile regale, la varsta de 96 de ani.

The Telegraph a retras articolul cu titlul provizoriu: ”Prince Philip, Duke of Edinburgh, dies aged XX” (Printul Philip, Duce de Edinburgh, a murit la varsta de XX ani, n.r.), precedat de mesajul scris cu majuscule ”Hold hold hold” (Pastreaza, pastreaza, pastreaza, n.r.). Textul a fost inlocuit cu un articol intitulat ”Printul Philip se retrage din activitate: Ducele de Edinburgh se va intalni cu Royal Marines in cadrul ultimului eveniment public”. In luna mai, un alt ziar, tabloidul The Sun, a publicat din greseala un articol despre moartea printului Philip. Textul avea titlul ”Prince Philip, dead, how did the Duke of Edinburgh die, etc etc” (Printul Philip a murit, cum a murit Ducele de Edinburgh, etc etc, n.r.). Articolul a fost inlocuit ulterior cu un alt text, intitulat ”Cine este Printul Philip, care a fost gradul militar al ducelui de Edinburgh si cand s-a casatorit cu regina Elizabeth?”. Necrologul ar fi fost publicat din greseala de un angajat al publicatiei care lucra la actualizarea acestuia.