Thanksgiving pe canicula

Un val neobisnuit de caldura s-a abatut in sud-vestul Statelor Unite iar meteorologii se asteapta ca mercurul termometrelor sa depaseasca in acest wekend valori termice care nu au mai fost inregistrate de 100 de ani.

In momentul in care americanii se pregatesc traditionala si hibernala masa de Thanksgiving (curcan cu umplutura, puire si sos) mercurul din termometre a urcat la 33 de grade, miercuri, si la 32 grade ieri, in apropiere de Los Angeles, sau la 31 de grade in Phoenix (Arizona) temperaturi cu peste zece grade Celsius peste cele normale ale acesatui sezon. Potrivit Serviciului national de meteorologie, (NWS) ”valori istorice de caldura” de 36 grade Celsius au fost deja constatate la Oxnard si Camarillo, la periferia Los Angeles. Potrivit lui Joe Sirard, meteorolog al NMW, recordul de caldura pentru Thanksgiving, care se sarbatoreste in a patra joi din noiembrie, a fost stabilit la 32 de grade Celsius in 26 noiembrie 1903. La San Diego, Los Angeles si Santa Barbara, multi vor sa mearga la plaja pentru a se bronza dupa ce vor manca din traditional curcan de Ziua Recunostintei. Intre timp, pe coasta de est a Statelor Unite, frigul este la el acasa, cu temperaturi in jurul valorii de zero grade Celsius. Incalzirea globala favorizeaza evenimente meteo extreme, mai ales seceta si valurile de caldura. O serie de catastrofe climatice au avut loc in SUA in acest an, mai ales uragane si incendii de padure, dezastre ce au provocat bagube de miliarde de dolari.