Testoasele au blocat aeroportul JFK

O colonie de broaste testoase, in cautarea unei plaje cu nisip fin pentru a-si depune ouale, a perturbat serios traficului de pe aeroportul new yorkez.

Pilotii care urmau sa decoleze de pe aeroportul John Fitzgerald Kennedy au asistat la un spectacol deconcertant. 40 de testoase au taiat calea pistei 4L, in cautatea unui loc pentru a-si depune ouale. ”Mai multe avioane au ramas blocate in timp ce asteptau confirmarea pentru decolare”, a declarat purtatorul de cuvant Cheryl Albiez. O echipa de specialisti a fost chemata pentru a deplasa animalele in zone mai sigure. Migratia ”testoaselor diamant” cum sunt denumite, are loc in fiecare an si in acelasi loc, dupa ce ele parasesc refugiul protejat din Jamaica Bay, aflat in vecinatatea aeroportului. Din 2008, testoasele au provocat numeroase intarzieri ale zborurilor.