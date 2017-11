Teste top-secret pentru limuzina lui Putin

Primele imagini ale noului automobil destinat elitei conducatoare din Rusia au aparut pe Internet. Chiar daca masina este bine camuflata.

Este vorba de limuzinele proiectului Kortezh (Cortegiu) care la ora actuala sunt testate pe circuitul auto din Dmitrov (regiunea Moscova). Exemplarul din imagine este o versiune ”light”, adica fara blindaj si echipata cu o transmisie integrala (4×4). Masina are o lungime de 5,5 metri (chiar si mai mult, in functie de versiune). Proiectul Kortezh este pus in practica de catre Institutul central de cercetari auto din Moscova. Detaliile acestui proiect sunt, bineinteles, clasificate, stiindu-se ca acestea vor fi destinate sa inlocuiasca parcul auto prezidential al lui Vladimir Putin.

In iunie, ministrul rus al Industriei si Comertului, Denis Manturov, a declarat la Forumul economic de la Sankt Petersburg ca la sfarsitul acestui an garajul Kremlinului ar trebui sa primeasca primele limuzine Kortezh. Acestea vor fi folosite si pentru ceremonia de investitura a viitorului presedinte al Federatiei Ruse, prevazuta in aprilie 2018. Se estimeaza ca in total 5000 de automob ile din gama Kortezh vor iesi de pe liniile de montaj pana in 2020. Cel mai probabil, motorizarea va fi un V12 pe benzina.