Tesla vinde un bolid cu plata in avans

Compania lui Elon Musk are nevoie de bani. Urgent, mai precis. Cam asta e mesajul sefului Tesla, camuflat in promisiuni si, mai nou, oferte.

La conferinta de la prezentarea noului camion electric(Semi), Musk a anuntat ca intentioneaza sa produca si modelul Tesla Roadster, primul produs al marcii, lansat in 2008, o reeditare pentru care cere un avans de 50.000 de euro, desi livrarile sunt prevazute abia in 2020, iar pretul roadsterului va fi unul pe masura, 200.000 de dolari. Mai mult, primii 1000 de clienti vor beneficia de „seriile de fondatori”, personalizate, dar cu conditia sa scoata din buzunare 250.000 de dolari! Aceeasi strategie si pentru camionul electric, Semi va fi produs in 2019, dar numai cu un avans de 5000 de dolari. Anunturile lui Elon Musk vin dupa ce Tesla are probleme financiare care au intarziat fabricarea cu trei luni a noului Model 3( desi este cel mai accesibil Tesla de pana acum, compania a cheltuit in trimestrul al treilea 1,1 miliarde de dolari pentru divizia auto si anticipeaza cheltuieli de 1 miliard de dolari in trimestrul actual), iar ideea banilor ceruti in avans de la clienti pentru un automobil care va intra probabil in productie in 2020 a starnit suspiciuni in mass-media. “Lista de cumparaturi” a lui Musk risca sa secatuiasca compania, patronul nu a precizat de unde va aduce bani pentru ultimele doua proiecte, in conditiile in care Tesla are probleme sa fabrice vehiculul sau de baza, Model 3. Analistii estimeaza ca in ritmul anual al cheltuielilor, rezervele companiei vor scadea la 1 miliard de dolari pana la sfarsitul primului trimestru.