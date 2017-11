Tesla a pierdut 619 milioane de dolari

Lovitura pentru patronul Elon Musk, Tesla a anuntat o pierdere de 619 milioane de dolari in trimestrul al treilea, ce mai mare din istoria companiei americane.

Chiar daca este vazuta drept un business de succes(in perioada similara a anului trecut compania reusea sa obtina un profit de 22 de milioane de dolari), Tesla are probleme tocmai din cauza noului automobil electric, costurile pentru Model 3 au depasit calculele initiale, iar productia a fost amanata pana in primavara anului viitor, nu in decembrie asa cum se astepta. Desi cu investiti masive, noul model are probleme si cu furnizarea componentelor, mai precis a bateriilor, firma Gigafactory din Nevada nu a reusit sa produca necesarul suficient. „Ne putem misca atat de repede pe cat se misca cel mai putin competent element al acestui mix”, a declarat presei americane miliardarul Elon Musk referindu-se, optimist la prima vedere, la „miile de procese” care au loc in fabrica Tesla pentru producerea Model 3, un vehicul ce costa 35.000 de dolari, cel mai ieftin din gama. Compania a primit deja 500.000 de comenzi pentru Model 3, insa pana in prezent a livrat doar cateva sute.