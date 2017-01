Teroristul din Reina, inca liber

Barbatul care a ucis 39 de persoane in noaptea de Anul Nou este probabil de origine uigura iar fortele de securitate turce au localizat zona unde s-ar putea ascunde, a declarat ieri vice-premierul turc Veysi Kaynak.

Individul, prezentat ca membru al unei celule teroriste active, este ”special antrenat” si a comis singur masacrul, a precizat Kaynak, intr-un interviu acordat postului tv A Haber. ”Nu a existat decat un singur tragator”, a adaugat acesta. ”Atacul a fost comis cu o singura arma de foc dar ar fi putut exista un sprijin din interior”, a precizat Kaynak, explicand ca anchetatorii incearca sa determine daca asasinul ar fi avut complici in clubul Reina. Atacatorul a deschis focul cu o arma de asalt inainte de a lansa grenade paralizante pentru a avea timp sa reincarce arma si sa-i ucida pe cei raniti, de aici si ipoteza mai multor atacatori, evocata de martori. Pe de alta parte, fortele de securitate au desfasurat, ieri, o operatiune in orasul costier Selimpasa, la periferia vestica a Istanbulului, si au retinut mai multe persoane suspectate de legaturi cu teroristul, potrivit agentiei Anatolia. Cel putin 36 de persoane au fost arestate in cadrul anchetei cu privire la atentatul din Reina, soldat cu 39 de morti. Uigurii sunt o minoritate turcofona si musulmana din vestul Chinei. Printre suspectii retinuti la Selimpasa, fugureaza mai multi uiguri, potrivit presei turce.

Atentat terorist in Izmir

Un vehicul capcana a fost detonat, ieri, in apropierea Palatului de Justitie din orasul Izmir, informeaza CNN Turk. Explozia a avut loc in zona intrarii judecatorilor si procurorilor. Imaginile difuzate de televiziuni aratau un nor de fum, ambulante si vehicule ale politiei care se indreptau la locul deflagratiei. Potrivit primelor informatii, zece persoane au fost ranite. Corpul unei femei-kamikaze a fost gasit la locul atentatului, potrivit unor martori. Pe de alta parte, doi presupusi teroristi, care au schimbat focuri cu politia, au fost ucisi. Potrivit agentiei Anatolia, un al treilea suspect este cautat.

Parisul comemoreaza atentatele din ianuarie 2015

Mai multe ceremonii au marcat, ieri, la Paris, comemorarile masacrului de la redactia revistei Charlie Hebdo si de la un supermarket Cosher. Procurorul Republicii din Paris, Francois Mollins, ministrul de Interne, Bruno LeRoux, primarul Capitalei, Anne Hidalgo si alte oficialitati au depus flori la locurile atentatelor si au pastrat un moment de reculegere. 11 persoane au fost ucise in atacul de la Charlie Hebdo, in 7 ianuarie 2015, de catre fratii Kouachi, care spuneau ca actioneaza in numele Al Qaida. Dupa ce a publicat, in 2006, mai multe caricaturi ale profetului Mahomed, saptamanalul Charlie Hebdo a fost tinta mai multor amenintari islamiste.