Teroristii, la un Muzeu al Martirilor din Berlin

S-a ticnit Europa? Se pare ca , dupa moda sexului incert si redefinirii identitatii sexuale in randul copiilor, si figurile unor sangerosi jihadisti au parte de suceala corecta politic: adica au murit, nene, pentru convingerile lor.

La Berlin, fotografia lui Ismael Omar Mostefai, unul din cei trei criminali care , in noiembrie 2015, au ucis 100 de oameni nevinovati in sala Bataclan din Paris, apare alaturi de Socrate si Martin Luther King, intr-o instalatie artistica botezata ”Muzeul martirilor”. Opera a doi artisti danezi, inaugurata si instalata in casa artistilor Bethania, expozitia ”pune in lumina” o serie de personalitati ”care au murit pentru convingerile lor”. In afara de Mostefai, este prezent si egipteanul Mohammed Atta, seful commando-ului din 11 septembrie 2001, dar si autorii atentatelor sinucigase din martie 2016 din Bruxelles. ”Artistii au incercat sa largeasca conceptul de martir”, a justificat Ricarda Ciontos, responsabil al asociatiei Nordwind care a instalat expozitia, adaugand ca artistii au incercat sa prezinte ”personalitati” ”dincolo de orice judecata de valoare”.

Franta vede rosu

Reactiile in Franta nu s-au lasat asteptate. Mai multi oameni politici au denuntat ”o insulta fata de victimele islamismului” si o ”rusine”. In germania, partidul Alternativa pentru Germania a decis sa depuna plangere in justitie contra organizatorilor expozitiei.

Ambasada Frantei la Berlin si-a exprimat ”consternarea”, denuntand o ”confuzie intre martiriu si terorism”. De fapt, ce s-a intamplat la Berlin defineste aproape toata UE unde abolirea oricaror valori pe altarul corectitudinii politice fac repede uitate rafalele de AKM in sala Bataclan. Intr-un stat de drept ar fi uneori de dorit, mai ales in contextul unor subiecte sensibile cum sunt atentatele teroriste, mai multa prudenta in asumarea libertatii artistice, mai ales cand capata nuante de abuz. Insa in aceeasi UE afectata de atentate inimaginabile, se pare ca relativismul triumfa: totul este egal cu totul. Anularea ”cauzei” pe care au aparat-o teroristii din Bataclan ii pune, iata, pe picior de egalitate cu Martin Luther King. Etichetarea unor teroristi ca martiri, iata o noua victorie a progresismului si valorilor democratice! Alegerea de a pune in valoare criminali jihadisti odiosi alaturi de figurile unor militanti pentru drepturile divile sau personaje istorice, iata ce a invatat Europa de pe urma atentatelor teroriste. Autoritatile germane nu au facut nimic pentru a interzice aceasta insulta, ba mai mult, au si finantat-o ca ”expresie artistica”.