Teodosie si-a pierdut rabdarea cu judecatorii

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, i-a somat pe magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa-i ridice masura controlului judiciar.

”Am inteles ca trebuie mentinut controlul pana la audieri, au fost audiati ceilalti, au spus tot ce aveau de spus, nu mai inteleg de ce sa fiu mentinut sub control judiciar. Nu am cartit, inteleg ca trebuie sa ma supun legilor, asa cum sunt oranduite”, a protestat Teodosie in instanta. Ajunsa la judecata oamenilor legii inainte de a da cu subsemnatu’ in fata instantei divine, inalta fata bisericeasca a sustinut si ca masura instituita asupra lui ii afecteaza pe viitorii preoti scoliti de el: ”Eu am cursuri in fiecare zi si trebuie sa le intrerup sa merg la semnatura. Va rog sa ma eliberati de aceasta povara, nu doar eu o suport, ci si cei care trebuie sa primeasca o invatatura de la mine”. Dincolo de faptul ca Teodosie exagereaza, controlul nu impune prezenta la politie in fiecare zi, interesant este ce anume le preda Teodosie invataceilor sai. Nu de alta, dar bine ar fi sa nu le explice cum se pot obtine fonduri europene pe baza de documente si declaratii false – operatiune in care Teodosie este, conform procurorilor DNA, un adevarat expert.