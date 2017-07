Tensiuni pe strazile orasului-gazda al summit-ului G20

Manifestantii antiglobalizare au iesit pe strazile orasului german in care, timp de doua zile, se vor afla unii dintre cei mai importanti lideri ai lumii, participanti la summitul G20.

Tensiunile au atins cote semnificative atat seara trecuta, cat si in cursul diminetii de vineri. Au fost situatii in care s-au produs si ciocniri cu fortele de ordine, care au intervenit pentru a imprastia manifestantii. Din cate noteaza presa internationala, cateva zeci de oameni ai legii au fost raniti, in timpul protestelor din ajunul summit-ului.

Reuniunea – la care vor participa, printre altii, Donald Trump si Vladimir Putin, dar si alti lideri europeni – incepe vineri si se incheie sambata. De altfel, se astepta ca in cateva ore sa aiba loc si o prima intrevedere tete-a-tete intre liderul de la Casa Alba si cel de la Kremlin.

