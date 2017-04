Tenismenii Ponta si Dragnea, santaj la dublu

Victor Ponta spune ca el si Liviu Dragnea au ingropat securea razboiului. Nu de voie ci de nevoie, fiecare dintre cei doi fiind toba de informatii delicate legate de celalalt.

Ca si in alte cazuri, marea pace din PSD are la baza o cupa de vin. Una de ”Opus One”, licoare provenita din sticlele cu pret exorbitant pe care Dragnea i le-a facut cadou lui Florian Coldea, dupa cum a povestit recent Ponta. ”A fost o rautate din partea mea. Am raspuns la un atac al lui Liviu Dragnea, care ma acuza ca impreuna cu Soros si cu nu mai stiu cine complotez impotriva PSD. Dar lucrurile, care erau de rau pentru amandoi, s-au oprit. Liviu Dragnea a inteles ca nu e bine sa povestim unul despre altul ca ne facem rau”, s-a spasit Ponta luni seara, in direct la un post TV. E bine pentru PSD ca ”lucrurile” s-au oprit, dar e rau pentru Romania intreaga ca amandoi combatantii, doi lideri politici de top, au fost nevoiti sa-si coasa gurile de teama ca isi vor face rau reciproc dand pe goarna ce stiu unul despre altul. Nu de alta, dar asta inseamna ca sub mastile de politicieni cumsecade se ascund si mai multe blestematii decat banuim cu totii. Data fiind motivatia data de fostul premier armistitiului, se poate spune ca Ponta si Dragnea, doi tenismeni infocati, au jucat la dublu in cazul acestui evident santaj, unul de genul ”taci tu, tac si eu”. Oricum, cum sarbatorile pascale s-au consumat nu demult, Ponta si-a continuat spovedania recunoscand, contrar comportamentului evaziv obisnuit, mai multe lucruri: ca a jucat si el tenis la vilele SRI, ca a baut si el ”Opus One”, ca s-a intalnit in privat cu sefi din SRI, SIE si BNR, ba chiar si cu Traian Basescu. Nu pentru propria placere, Doamne fereste, ci doar din grija pentru tarisoara si din dorinta de a fi ajutat sa guverneze cat mai bine, dupa cum s-a grabit sa explice acelasi Ponta. Mai ramane sa fie si crezut.

