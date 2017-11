Tencuiala din tavanul unei scoli din Alexandria a cazut peste copii

Situatie grava intr-o sala de clasa de la o unitate de invatamant din orasul teleormanean Alexandria.

O bucata din tencuiala tavanului uneia dintre incintele in care invata scolarii inscrisi la scoala respectiva a cazut peste mai multi elevi. Din cate anunta televiziunile de stiri, trei copii au avut nevoie de prezenta medicilor. Este vorba despre doua fetite si un baiat, elevi de clasa a IV-a. Din cate se pare, micutii nu au avut nevoie de internare.

Incidentul a avut loc vineri in jurul pranzului, aparent in timpul orelor de curs. Dupa incident, copiii care invatau in respectiva clasa au fost evacuati, ca masura preventiva.

sursa foto: infotr.ro