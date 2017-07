Telefonul fara baterie

Una dintre cele mai mari frustrari ale vietii moderne apare atunci cand telefonul ramane fara baterie, de obicei intr-un moment in care ai mare nevoie de el.

Iar asta se intampla des, mai cu seama ca profitam la maximum de smartphone. Insa cercetatorii americani au gasit o solutie la aceasta problema: telefonul fara baterie. Universitatea din Washington a conceput un telefon simplu, care nu are nevoie de baterie pentru a functiona, ci de unde radio. Dispozitivul nu este in niciun caz unul “de fite”, lipsindu-i inclusiv touchscreen-ul. Poate fi insa vital in caz de urgenta, pentru ca utilizatorul poate primi si da telefoane. Prototipul necesita doar 3,5 microwati si foloseste o abordare inovatoare pentru a evita necesitatea unei baterii. In schimb, utilizeaza puterea ambientala de la semnale radio si lumina – are instalate celule solare „de dimensiunea unui bob de orez” – pentru a transmite semnalul catre o statie de receptie aflata la cel mult 15 metri distanta.