Tehnici explicite de sex pentru copii de 7 ani. Statul nu vede nimic rau!

Un site de educatie sexuala, care prezinta tehnici explicite de sex, inclusiv pentru copii de 7 ani, beneficiaza de sprijin total din partea autoritatilor belgiene. In ciuda plangerilor formulate de parinti, demersul este sustinut inclusiv de catre ministrul tinerului si culturii din regiunea Flandra. In ultimele zile, allesoverseks.be (“Totul despre sex”), lansat de Centrul de Sanatate Sexuala Sensoa din regiunea Flandra, a inregistrat peste 70.000 de vizite, asta in conditiile in care, pana la declansarea scandalului, traficul zilnic era de maximum 10.000 de accesari. Printre altele, site-ul contine desene grafice cu tehnici explicite de sex, iar detalii despre modul de accesare pot fi gasite intr-un ghid distribuit gratuit elevilor din scolile primare. Allesoverseks.be era destinat celor cu varste de peste 15 ani, dar intre timp a ajuns sa fie recomandat si copiilor mai mici, considerandu-se ca acestia sunt … marginalizati. “Totul despre sex” este recomandat in “Ghidul pentru tineri”, o brosura cu sfaturi pentru copii sprijinita de guvernul flamand si distribuita in scolile primare din regiune, scrie publicatia belgiana Standaard. Mai multi parinti sustin ca odraslele lor, cu varste cuprinse intre 7 si 9 ani, au primit la scoala acest ghid, un link catre site-ul allesoverseks.be fiind inclus in acesta. Totusi, ministrul flamand pentru cultura si tineret nu crede ca reclamatiile sunt justificate. Sven Gatz spune ca opozantii demersului arata “o prudenta exagerata”. “Eu ma declar un sustinator al modului de a vorbi deschis despre sexualitate, fara tabu-uri, iar acest site asta face, folosindu-se de niste desene explicite”, a precizat Gatz. Totodata, reprezentantii Centrului Sensoa spun ca pagina web este dedicata in primul rand adolescentilor de peste 15 ani, insa “pentru tinerii de 10 si 11 ani nu exista niciun alt site web care sa ofere raspunsuri atat de cuprinzatoare. Ca atare, e mai bine sa acceseze si ei allesoverseks”.