Teatrul „Stela Popescu” este asasinat sub nasul Gabrielei Firea

Infiintat la sfarsitul primaverii lui 2016, Teatrul „Stela Popescu”, unicul teatru care poarta numele unei mari actrite in viata, a reusit un palmares impresionant: 12 premiere si 15 titluri, si cateva valoroase premii europene. Ei bine, acum el este pe cale sa fie pus pe butuci din interesele meschine ale unui tenor obscur.

Necazurile nou-infiintatei institutii de cultura au inceput odata cu numirea tenorului Andrei Lazar, un hipsteras inchipuit, in postul de manager interimar. Mare vanator de vrajitoare, tenorul-hipsteras a reusit o epurare ca pe timpurile lui Gheorghiu Dej, careia i-au cazut multi profesionisti de mare valoare ale caror nume nu le vom asocia aici cu trista figura a acestui tenor obscur. Bref, in cinci luni de domnie, in loc sa isi dea seama ca i s-a asezat pe frunte o coroana mult prea mare, Lazar reuseste un record ridicol: organizeza un singur spectacol, si acela la Sala Mica a Palatului National al Copiilor. Si cu sala semigoala. Ca sa aveti o idee despre cum functiona teatrul inainte de regimul Lazar, va spunem ca, in mai putin de un an, TSP reusise 12 premiere absolute, printre cele 15 titluri rulate, 3 premii internationale si peste 100 de spectacole. Lazar atat a putut: una bucata. Probabil pentru ca era ocupat sa suga de la doua mame. Da, caci dansul era salarizat si la Opera Nationala, si la TSP, simultan, ceea ce e ilegal. In fine, acest lucru se va regla, caci Opera a sesizat deja Biroul Teritorial de Munca. Mai grav este ca, desi a fost numit un alt manager interimar, Lazar trage cu dintii sa ramana cumva intr-un post de conducere ca sa-si poata duce la bun sfarsit misiunea de a ingropa TSP. Este imposibil de descris atmosfera in care lucreaza putinii angajati si colaboratori ai TSP care isi vad viitorul lichidat de tenorul-hipsteras si de manariile acestuia. Toate acestea se intampla sub nasul Gabrielei Firea care ar fi cazul sa-si trimita Corpul de control la TSP, ca sa mai salveze ce se poate salva. Poate si auditul Primariei Capitalei ar avea multe de spus in acest caz.