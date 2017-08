Taylor Swift, cu fundu-n instanta

Procesul in care pop-starul american il acuza pe DJ-ul David Mueller ca i-a pus mana pe fund a inceput luni la Denver (Colorado). Taylor Swift nu cere decat un dolar despagubiri si afirma ca un verdict favorabil ar servi drept exemplu femeilor care se tem sa-si dea in judecata agresorii sexuali.

Selectia celor opt jurati a inceput in acest proces civil ce ar putea dura doua saptamani, ieri fiind asteptate declaratiile avocatilor. Anturajul starului l-a acuzat pe Mueller ca si-a strecurat mana sub fusta lui Taylor si i-a pus mana pe fese, in timpul unei sedinte foto din 2013, inaintea unui concert. DJ-ul a fost concediat ulterior de postul de radio din Denver, unde lucra. Mueller a dat-o in judecata pe cantareata in septembrie 2015, afirmand ca aceasta ar fi trebuit sa sune la politie si nu pe sefii sai si ca din cauza ei si-a pierdut slujba si surse de venituri asociate cu aceasta. El declarat ca are cunostinta despre un incident, dar il acuza pe unul dintre prietenii sai, pe care l-a invitat s-o intalneasca pe cantareata, ca a facut acest gest deplasat si ca s-a laudat cu el. Insa starul l-a dat in judecata, in 2015, pe Mueller pentru agresiune sexuala, subliniind ca ” a fost fortata sa inceapa un concert de o ora in fata a 13.000 de fani desi era inca in stare de soc dupa ce fusese atinsa intr-un mod atat de nepotrivit”. Juriul va examina o fotografie (publicata de TMZ) in care apare Taylor, intre Mueller si prietena sa. Mana DJ-ului este la nivelul posteriorului pop-starului, fara insa a fi evident ca o atinge.