Taximetristii, haiducii zapezii

Vremea rea, dar mai ales abundenta zapezii care a pus stapanire pe Capitala, a augmentat dorinta unora dintre taximetristi sa se imbogateasca peste noapte.

Cine a umblat in aceste zile prin Bucuresti stie clar despre ce vorbim. Pe strazile acaparate de nea, soefii cu masini galbene au cam facut legea, bazandu-se pe vremea rea si pe faptul ca multi dintre confrati nu au iesit la munca. Astfel, o colega de la National a platit pentru maximum 3 kilometri 25 de lei. Soferul conduce o masina colantata cu insemnele unei mari companii de taximetre, dar isi pusese in parbriz un carton pe care scria ca merge cu tarif de noapte, respectiv 3,5 lei, fata de 1,39, desi compania in cauza nu are asa ceva. Un alt prieten si-a platit cursa dublu, dar exista si cazuri mai groase. La Gara de Nord si la bariera din Centrul Vechi, oricare cursa era brusc evaluata la 50 de lei. Bineinteles, aici dainuie bine-mersi vesnicile taxiuri-pirat pe care Politia nu le vede niciodata. Un caz extrem s-a mai semnalat in Regie, unde unui client i s-a cerut 150 de lei pana la Piata Unirii. Practica “facerii preturilor” se aude ca s-a extins si la celebrul Uber, dar cazurile se pare ca au fost mult mai razlete.