Taxa pentru intrarea in Panteon

Vizitatorii monumentului Panteon din Roma vor plati un bilet de intrare in valoare de 2 euro, incepand din 2 mai 2018. Studentii si credinciosii practicanti sunt exceptati de la aceasta regula, iar vizitele turistilor vor fi suspendate in timpul slujbelor religioase – Panteonul este o biserica catolica — “Santa Maria ad Martyres”.

Panteonul, unul dintre cele mai bine conservate monumente din perioada antichitatii, a atras anul trecut 7,4 milioane de vizitatori. Ministrul italian al culturii, Dario Franceschini si vicarul Romei, arhiepiscopul Angelo de Donastis, au semnat un acord care reglementeaza accesul turistilor in cladire, iar sumele stranse din vanzarea biletelor de intrare vor fi destinati lucrarilor de intretinere a monumentului si garantarii securitatii vizitelor. Templul este cunoscut popular ca “La Rotonda”, are cupola originala intacta, iar usile masive din bronz prin care se face accesul in interior cantaresc fiecare aproape 20 de tone. Panteonul a fost comandat de omul politic Marcus Vipsanius Agrippa in onoarea imparatului Augustus in jurul anului 27 inainte de Hristos, si se pare ca a fost proiectat de Apolodor din Damasc. In interior sunt inhumati pictorul renascentist Rafaelo, Vittorio Emanuele al II-lea, primul rege al Italiei unite, si succesorul acestuia, Umberto I.