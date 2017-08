Taxa de poluare si timbrul de mediu, restituite in 2018-2019

Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care stabileste ca sumele de bani incasate de stat pentru taxa de poluare pentru autovehicule si timbru de mediu vor fi restituite platitorilor incepand cu 1 ianuarie 2018, pana la finalul lunii martie 2019.

Restituirea sumelor se va realiza astfel: pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. Beneficiarii vor fi nevoiti sa completeze o cerere care va fi aprobata prin ordin comun, de Ministerul Mediului si Ministerul Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei, iar normele metodologice de aplicare, in termen de 60 de zile. Masura se va aplica contribuabililor care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta de Legea nr. 9/2012 si timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013.