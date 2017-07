Tatuaj pentru sanatate

Cercetatorii americani au dezvoltat o noua tehnologie medicala, desprinsa parca din filmele SF. Au inventat tatuajul inteligent care, cu ajutorul unor senzori, monitorizeaza starea de sanatate.

Tatuajul inteligent este realizat dintr-un nanomaterial special, un polimer denumit polyvinyl, folosit si in cazul cartilajelor artificiale si al lentilelor de contact. Odata aplicat pe piele, acesta este capabil sa monitorizeze date esentiale privind sanatatea, inclusiv cele legate de ritmul cardiac. Tatuajul inteligent devine activ cu ajutorul unei nanotehnologii intitulata electrospining, care permite inmagazinarea energiei necesare functionarii senzorilor in „ambalajul” din aur. Din momentul in care devine functional, tatuajul inteligent incepe sa transmita date catre calculator sau telefon, unde sunt analizate cu ajutorul unui software dedicat.Tatuajul inteligent este rezistent la apa si praf si, din testele facute pe 20 de oameni, nu provoaca iritatii sau alte senzatii de disconfort. Potrivit expertilor, nanotehnologia va face ca oamenii sa devina adevarati cyborgi, senzorii de tot felul aplicati pe sau sub piele urmand sa inlocuiasca mare parte din gadgeturile inteligente pe care le folosim in prezent, de la carduri de identitate si acces la telefoanele mobile.