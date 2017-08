TAROM-ul se duce in cap

Datele financiare la zi il contrazic flagrant pe ministrul Transporturilor Razvan Ciuc, care sustinea la inceputul anului ca TAROM e pe calea cea buna si isi va revini cu siguranta in 2017.

Conform situatiei inregistrate in prima jumatate a anului, TAROM inregistreaza pierderi de 104 milioane de lei – suma de patru ori mai mare fata de aceea inregistrata de societate in perioada similara a anului 2016. Situatia s-a agravat in conditiile in care TAROM a inlocuit, in aprilie, cele doua aeronave la care a fost obligata sa renunte in toamna lui 2016, dar desi a putut astfel sa reia unele dintre zborurile anulate, achizitionarea si intretinerea celor doua avioane au presupus cheltuieli suplimentare, unele care au contribuit ”major” la cresterea pierderilor. Cert este ca societatea a inregistrat, pana la 1 iulie, mai mult de o suta de milioane de lei pierderi (in prima jumatate a lui 2016 pierderile s-au ridicat la doar 28,6 milioane), situatie care il face de ras pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Nu de alta, dar acesta dadea ca sigura, in primavara acestui an, relansarea economica a TAROM-ului. ”Prognoza pana la sfarsitul anului e sa inchida pe zero, nicio pierdere”, decreta atunci, ferm convins, ministrul Cuc.