Tarom, intre magneti de frigider si salarii de peste 5800 de lei

Cum poate o companie nationala de transport aerian sa lupte cu rivalii low-cost, cand termina anul acesta cu pierderi de 5 ori mai mari decat estimarile initiale, si care nu a mai inregistrat profit din 2007? Sa devina eficienta si profitabila, ar fi cel mai nimerit raspuns, dar Tarom are alta solutie: va cere ajutorul Guvernului, prin actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor, pentru a fi exceptat de la prevederile legale privind fundamentarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile companiilor de stat, motivand ca aceste reguli impun o serie de conditii restrictive care pun compania in inferioritate concurentiala.

Mai neted spus, lasati-ne pe noi, companie nationala, sa ne gestionam singuri si diferit cheltuielile, chiar daca nu suntem eficienti, si mai ales dreptul de majorare a salariilor angajatilor. Aici e buba: desi pe piata interna Tarom a fost depasit de ofertele companiilor low-cost, castigul mediu lunar al angajatilor sai in acest an este de 5.827 lei! Tarom si-a schimbat patru directori in acest an, a fost inspectat de Corpul de control trimis de premierul Tudose, iar de optimismul fostului ministrul al Transportului, Razvan Cuc, care afirma in primavara ca operatorul national va incheia “pe zero” in acest an fara pierderi, s-a ales praful.

Magneti de frigider, calendare si agende VIP, ca vin Sarbatorile

Nu am facut profit din 2007, terminam 2017 intr-o situatie catastrofala, dar nu merita sa ratam luna cadourilor, si-or fi zis oficialii Tarom. Zis si facut, compania de stat va cumpara 1.500 de calendare, 100 de agende VIP, inca 1.500 de bloc notes-uri “obisnuite” si 7.000 de magneti de frigider, probabil sa le ofere de Craciun, ce mai conteaza la 206,79 milioane de lei pierderi. Se adauga nenumaratele probleme tehnice, pasagerii “uitati” pe aeroporturi, angajati care incalca regulamentele interne si, mai ales, o abordare invechita in relatia cu clientii. Daca asa isi inchipuie Tarom ca va rezista competitiei Wizz Air, Blue Air sau Ryanair, atunci modernizarea si restructurarea sa raman vorbe-n vant.