Tarom, al zecelea an cu pierderi

Compania estimeaza ca va inregistra in acest an pierderi in valoare de 41,2 milioane lei, in scadere cu 12,3% fata de nivelul de anul trecut, la venituri totale de 1,32 miliarde lei, dupa proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.

Desi ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a declarat in luna mai, ca transportatorul aerian de stat va incheia „pe zero” in 2017, fara pierderi, bugetul Tarom arata ca societatea nu a mai inregistrat profit din 2007 si ca acest an va fi cel de-al zecelea consecutiv cu rezultate negative. Cu pierderi raportate in 2016 de 46,97 milioane lei pe fondul scaderii veniturilor si al valorii activelor blocate, compania estimeaza venituri de 1,32 miliarde lei, in crestere cu 6,4% fata de nivelul realizat anul trecut, de 1,24 miliarde lei, si cheltuieli de 1,36 miliarde lei, din care salariile angajatilor inseamna 220,9 milioane lei. Tarom si-a programat cheltuieli cu investitiile de 267,8 milioane lei in acest an si estimeaza ca va ajunge la 2.067 de angajati comparativ cu 1.841 salariati la sfarsitul anului trecut. Castigul mediu lunar al angajatilor din Tarom este de 5.827 lei – sau 1.280 euro – in acest an, potrivit proiectului de buget. Totodata, creantele restante se vor ridica la suma de 2,99 milioane lei la sfarsitul acestui an. Compania de stat Tarom este al treilea transportator aerian de pasageri din Romania, dupa companiile low-cost Wizz Air si Blue Air.