Tariful Anei Lesko: doi lei pe kilometru

O mai tineti minte pe Ana Lesko, micuta rusoaica a lui Irinel Columbeanu, fatuca scoasa de milionar dintr-un club de noape constantean ca sa devina partenera lui de joaca? Ei, acum e mare artista, cu tarifuri pe masura.

A venit sezonul sarbatorilor de iarna, partea din an favorita artistilor nostri pentru ca acum se deschid baierele pungilor cu multi arginti si toata lumea cu parale grele vrea cate un show, care pe unde poate. Acum, primariile, unele ministere, dar si firme particulare organizeaza circul de sfarsit de an. Altii fac team-buildinguri cu spectacole incluse, iar unii vor chefuri private cu artisti cunoscuti cu care sa se laude tot anul viitor. Alfel spus, acum e momentul sa faci bani daca ai o trupa cat de cat iubita de romani. In aceasta idee, mai tot vocalistul a aruncat in piata oferte tentante pentru cei care saprg banul propriu sau cel public cu nonsalanta de emiri sauditi. Desigur, nici Ana Lesko nu face execeptie. Iata cum suna oferta cantaretei: “Un show inedit, plin de culoare, avand un decor rusesc spectaculos (cufar unic, pictat manual, ce ofera un spectacol de lumini la atingere; un fluture cu leduri impresionant, din care isi face aparitia o matrioska uriasa, pictata manual), efecte speciale create de fum si propriile lumini, dansatoare provocatoare si sexy, dj ce mixeaza live, costumatii unice si pretioase si hit-uri foarte cunoscute. Cu o aparitie spectaculoasa, Anna reuseste sa creeze o superatmosfera , interactiunea cu publicul si momentele speciale fiind clipe de neuitat. Optional va putem oferi scena, sistem de sonorizare, lumini, backline si ecrane led la cele mai bune preturi. Onorariu: 2200 Euro.Transport: 2 Ron/km”. Pentru un cufar pictat manual care face bling-blig, 2200 de euro pare cam mult, dar noroc cu dansatoarele Anei, ca par obraznicute si gata sa se urce in poala ta. Mai tare este tariful per kilometru al Anei, cu 0,01 bani mai scump decat al Taxi Titan, dupa recentele scumpiri, si peste tarifele Uber si Taxify. Ce nu se specifica este daca tariful la kilometru se refera la sosele sau se aplica si in cazul zborurilor cu avionul sau elicopterul? Dar cum sta treba daca se foloseste calea ferata? Si apoi, cat e pornirea si cat este asteptarea, ca sa stie si comanditarul in ce se baga. Si nu in ultimul rand, la costul total se aplica TVA? Dar casa de marcat are Lesko? Dar daca se vrea factura, da?