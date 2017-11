Tariceanu, sesizare la Inspectia Judiciara in cazul sefei ICCJ: “ameninta Parlamentul extrem de transparent”

Al doilea om in stat a ales sa se adreseze Inspectiei Judiciare, cu o sesizare.

Se intampla la aproape doua saptamani de cand sefa Curtii Supreme a facut publice o serie de opinii cu referire la propunerile vizand modificarile legilor Justitiei. Luarea de pozitie in cauza l-a nemultumit pe presedintele Senatului care, pe cale de consecinta, s-a adresat Inspectiei Judiciare, for aflat in subordinea CSM.

Sesizarea in cauza vizeaza “opiniile exprimate public la data de 28 octombrie a.c. de catre judecatorul Cristina Tarcea, Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, referitoare la proiectele de lege pe tema Justitiei, opinii prin care doamna Cristina Tarcea a incalcat grav obligatia de rezerva impusa magistratilor de a nu exprima public convingerile lor politice”, se mentioneaza, joi, intr-un comunicat remis din direcia Camerei Superioare a Legislativului.

Tariceanu considera ca Tarcea “a incalcat grav si repetat obligatia impusa magistratilor” de o lege care nu le permite magistratilor sa isi exprime, in exercitarea atributiilor, convingerile politice, dar si ca “incita judecatorii la incalcarea principiului separatiei puterilor in stat si ameninta Parlamentul extrem de transparent”.

In continuare redam, integral, textul sesizarii:

“Doamnei Judecator Mariana Ghena

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Domnului Judecator Lucian Netejoru

Inspector-sef al Inspectiei Judiciare

Ma adresez dumneavoastra, in calitatea mea de Presedinte al Senatului Romaniei, convins ca intre Parlament si Consiliul Superior al Magistraturii, intre puterea legislativa si puterea judecatoreasca trebuie sa existe o legatura institutionala puternica si permanenta, intemeiata pe principiul loialitatii si colaborarii in spiritul prevederilor constitutionale.

In aceasta calitate va aduc la cunostinta si va solicit o evaluare in cadrul Inspectiei Judiciare, a opiniilor exprimate public la data de 28 octombrie 2017, de catre doamna Judecator Cristina Tarcea, Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, referitoare la proiectele de lege pe tema Justitiei. Cu aceasta ocazie, doamna judecator Cristina Tarcea a afirmat: ”Avem nevoie de voi toti. Lumea trebuie sa stie ca desistarea din partea Ministerului Justitiei este o monstruozitate, dinainte planuita. NU TREBUIE SA PERMITEM INTRAREA IN DISCUTII GENERALE SAU, SI MAI RAU, PE FOND. Asta nu presupune ca EI SA FACA TOT CE VOR, IAR NOI SA TACEM… ICCJ a fost mereu alaturi de VOI !!! Important e sa fim uniti!!! Si, credeti-ma, am nevoie mai mult ca niciodata de dvs.”

Va rog sa analizati cu intreaga atentie si in spiritul dispozitiilor Constitutiei aceste opinii exprimate de doamna judecator Cristina Tarcea, prin care domnia sa se indeparteaza de la statutul de magistrat, adoptand, in schimb, o atitudine politica, incompatibila cu pozitia sa de reprezentant al puterii judecatoresti.

In opinia mea, doamna Judecator Cristina Tarcea a incalcat grav si repetat obligatia impusa magistratilor de art.9 alin.(2) din Legea nr.303/2004, republicata, potrivit caruia ”Judecatorii si procurorii sunt obligati ca in exercitarea atributiilor sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor lor politice”.

Orice proiect de lege sau propunere legislativa, indiferent cine ar fi initiatorul acestuia, reflecta o anumita doctrina juridica si politica. Or, opiniile exprimate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie au fost influentate de convingeri politice si doctrine politice, aspecte incompatibile cu prevederile Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotararea nr.328/2005. Art.4 alin.(1) al acestei hotarari prevede ca ”In indeplinirea atributiilor de serviciu judecatorii si procurorii nu trebuie sa fie influentati de doctrine politice”.

Ma intreb cum va putea doamna Cristina Tarcea sa-si exercite functia de judecator, cu obiectivitate si impartialitate, avand ca unic temei legea – asa cum este obligata prin art.3 alin.(2) al Codului deontologic – daca acum face un apel public adresat colegilor sai de breasla, de a se opune dezbaterii in forul legislativ al tarii a unor proiecte de lege care vizeaza in modul cel mai direct intarirea independentei justitiei.

Cer Inspectiei Judiciare sa constate ca prin apelul doamnei judecator Cristina Tarcea, domnia sa isi asuma deliberat pozitia de aderenta la o grupare de putere ilegitima, atata vreme cat indeamna judecatorii ”sa nu permita intrarea in discutii generale sau, si mai rau, pe fond” a unei propuneri legislative, asumate pana la urma, de un grup de parlamentari. Va rog sa sesizati aici nu numai o atitudine iresponsabila de fronda institutionala, ci o incalcare flagranta a principiului constitutional al separatiei celor trei puteri in stat.

Potrivit acestui principiu, este un atribut al puterii legislative si al celei executive prin delegare constitutionala, sa initieze proiecte de lege. In fond, aceasta activitate constituie un act de politica legislativa, rezervat prin Constitutie colaborarii intre puterea executiva si cea legislativa.

Puterea judecatoreasca are prerogativa si obligatia constitutionala de a aplica legea. Desigur, pentru asigurarea unei transparente depline a procedurilor parlamentare, in procesul de dezbatere publica si de consultare a practicienilor in privinta unor initiative legislative complexe, puterea judecatoreasca detine in continuare un loc si un rol bine precizate de legislatia in vigoare si de principiile constitutionale, care, in acelasi timp, nu permite reprezentantilor acestei puteri sa exprime opinii si convingeri politice cu privire la oportunitatea sau continutul unor legi.

Politica legislativa a statului este in final atributul suveran al Parlamentului. Va rog sa constatati ca doamna judecator Cristina Tarcea contesta, de pe inalta pozitie pe care o ocupa si cu toata influenta care deriva din aceasta, dreptul constitutional al Parlamentului de a legifera si, in plus, face apel la nesupunere. Cum judecatorii nu au modalitati institutionale de interventie in activitatea legislativa sau de a se opune formal adoptarii unei anumite legi, ramane ca doamna Cristina Tarcea sa explice cum intelege domnia sa ca membrii puterii judecatoresti ”sa nu permita intrarea in discutii generale sau, mai rau, pe fond ” a unor propuneri legislative. Sa fie vorba de chemarea la nesupunere civica, la adunari publice? Este acesta un standard de conduita profesionala a unui magistrat?

Domnia sa incita judecatorii la incalcarea principiului separatiei puterilor in stat si ameninta Parlamentul extrem de transparent.

Prin aceasta atitudine, doamna Cristina Tarcea exercita presiuni asupra membrilor Parlamentului pentru a-i timora cu amenintarea voalata ca ar putea sa intre intr-un malaxor procedural prin metode de represiune penala a caror eficienta a fost deja verificata.

Calin Popescu-Tariceanu

Presedintele Senatului Romaniei”