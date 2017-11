Tariceanu, ironic. Remarci la adresa lui Orban, dupa dezbaterea GDS

Nu au fost putini cei care au remarcat faptul ca, pe fondul prezentei la DNA a liderului PSD, sefa institutiei era prezenta, in cursul dupa-amiezii trecute, la o dezbatere pe legile Justitiei.

Calin Popescu Tariceanu nu a scapat din ochi nici prezenta liderului PNL, Ludovic Orban, la dezbaterea organizata de GDS. In analiza facuta pe Facebook, al doilea om in stat a facut o comparatie cu situatia dintr-un stat cu regim comunist. “Am avut o clipa senzatia ca vad o scena din Coreea de Nord, in care cetatenii, in pofida neajunsurilor, restrictiilor pe care le au, preamaresc in continuare regimul. L-am vazut pe Ludovic Orban la acea jelanie organizata la GDS cum in fata procurorului DNA isi recunostea vina de a fi indraznit vreodata sa militeze pentru drepturile si libertatile cetatenilor. Este cred cea mai penibila situatie in care am vazut vreun politician din 1990 incoace”, noteaza liderul ALDE.

Si, de parca nu ar fi fost suficient de graitoare aluzia, politicianul a ales sa mai faca trimitere si la un banc, cunoscut tot in perioada comunista. “Cred ca Ludovic Orban era ieri in situatia din bancul acela celebru din comunism in care sunt unii condamnati la moarte prin spanzuratoare si la sfarsit ei intreaba smeriti, acceptand pedeapsa si recunoscandu-si vina, daca trebuie sa aduca de acasa si sapunul. Cam asa era ieri Ludovic Orban”, considera Tariceanu.

Chiar daca a amintit de prezenta sefei DNA la intrevederea respectiva, al doilea om in stat a considerat ca nu s-ar impune un comentariu mai amplu, decat remarca “de doamna Kövesi nu mai spun nimic, pentru ca nu mai are niciun rost!”.