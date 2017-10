Tariceanu: Iohannis conduce operatiunea de salvare a ”statului paralel”

Liderul ALDE sustine ca lupta data pentru supravietuirea ”statului paralel” este patronata chiar de presedintele tarii, Klaus Iohannis.

Calin Popescu Tariceanu spune ca seful statului ”patroneaza” aceasta lupta manat fiind de doua obiective pur personale: ”obtinerea unui nou mandat la Cotroceni si trecerea in uitare si prescrierea ilegalitatilor comise in perioada cand detinea functia de primar al Sibiului”. ”Cum dupa trei ani la Cotroceni realizarile sale sunt undeva spre zero, singura sa sansa la un nou mandat este perpetuarea dependentei Justitiei fata de <<statul sau paralel>>, cu alte cuvinte, conducerea Romaniei cu catuse, dosare fabricate si alegeri masluite prin metode sofisticate”, a conchis Tariceanu.

Inalti magistrati acuzati ca apara ”noua Securitate marca Coldea – Maior”

Liderul ALDE ii include in randul ”mercenarilor” care lupta de partea ”statului paralel” si pe magistratii care s-au declarat impotriva proiectului de modificare a legilor Justitiei. Respectiv pe sefa ICCJ Cristina Tarcea, pe procurorul general Augustin Lazar si pe cei ”cativa membri ai CSM” care au luat pozitii publice in acest sens. Pozitii pe care Tariceanu le considera a fi ”interventii politice neavenite si incompatibile cu statutul de magistrat” care pe deasupra pot fi interpretate si ca o imixtiune in activitatea Parlamentului. ”Ce fel de oameni de Drept sunt cei mentionati, daca ei s-au transformat in partizanii noii Securitati marca Coldea-Maior, ai <<statului paralel>> si ai uzurparii puterii politice legitimate la alegeri? Sunt ei oameni ai Dreptului, cand militeaza in continuare explicit sau implicit pentru dosare fabricate de echipele mixte Coldea-Kovesi in care au fost cooptati si unii judecatori? Sau cand actioneaza complice la compromiterea unor politicieni nedoriti prin scurgeri de informatii de la DNA catre presa si la falsificarea unor probe?”, a intrebat, retoric, Tariceanu.