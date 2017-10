Tariceanu: Iohannis, “beneficiarul” statului paralel

Al doilea om in stat considera ca presedintele ar fi “beneficiar” al statului paralel, aspect ce ar rezulta, din cate spune cel dintai, din spusele liderului de la Cotroceni, dar nu numai.

“Declaratiile si atitudinile domniei sale de o buna bucata de vreme, practic dupa ce si-a preluat mandatul ne demonstreaza ca este beneficiarul acestui sistem, a statului paralel. Si prin atitudinile pe care le-a adoptat, prin declaratiile publice nu face decat sa confirme aceasta asertiune a mea. Si este regratabil, pentru ca nu pot sa existe doua puteri paralele in stat, puterea legitima so o putere nelegitima”, a afirmat Calin Popescu Tariceanu, luni, in cadurl unei conferinte de presa sustinute la Senat.