Tariceanu, in dezacord cu mitingurile PSD

Liderul ALDE spune ca mitingurile programate de PSD nu se potrivesc momentului.

Desi reclama insistent incalcarea drepturilor omului si abuzurile comise de ”sistem”, Calin Popescu Tariceanu nu este de acord cu iesirea sustinatorilor PSD in strada. Dimpotriva, liderul ALDE spune ca intentia PSD-ului de a organiza o serie de mitinguri ”impotriva statutului paralel” nu este una foarte inspirata fie doar si pentru faptul ca Parlamentul si nu strada este singurul loc potrivit pentru desfasurarea oricaror dispute politice. ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea e libera sa protesteze. Se intampla de atata vreme. E in ultima vreme o anumita tendinta de a muta disputele politice, lupta politica, din Parlament, care este forumul democratic, in strada. Nu stiu, eu cred ca nu e nevoie in acest moment de mitinguri de sustinere”, spune Tariceanu. Date fiind indoielile legate de oportunitatea si eficienta demersului pesedist, Tariceanu amana un raspuns transant legat de participarea ALDE la protestele puse la cale de social-democrati: ”Zilele urmatoare va fi o sedinta a coalitiei, vom discuta acolo”. Interesant este insa ca nu numai Tariceanu are retineri in ceea ce priveste oportunitatea organizarii unor mari proteste ci si unii lideri locali din PSD. Adrian Tutuianu (seful PSD Dambovita), de exemplu,care sustine ca nu a participat la intalnirea in care s-a luat decizia organizarii mitingurilor si ca urmare asteapta intai ”sa se lamureasca” si de abia apoi va spune daca pesedistii din Dambovita vor protesta si ei au ba.