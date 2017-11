Tariceanu: DNA, doar un ”jalnic instrument politic”

Punerea sub sechestru a averii lui Liviu Dragnea l-a scos din tatani pe presedintele Senatului, care spune ca masura demonstreaza ca DNA ”face justitie selectiva”.

Modul in care evolueaza dosarul TelDrum i-a risipit ultimele dubii lui Calin Popescu Tariceanu si l-au convins ca DNA e pe cai gresite.

“Justitie selectiva”

“Tot ceea ce face DNA in ultima perioada devine limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva si ca DNA a devenit un jalnic instrument politic. Nu mai am niciun fel de indoiala. Din ce in ce mai multi romani vad lucrul asta, aceasta chestiune e foarte grava, pentru ca duce la pierderea increderii intr-o institutie fundamentala care este justitia. DNA face extrem de mult rau si justitiei si perceptiei pe care o au romanii si face rau foarte mult si asupra imaginii pe care noi o proiectam in strainatate”, a criticat Tariceanu institutia condusa de Codruta Kovesi atunci cand a fost intrebat cum comenteaza sechestrul pus pe averea lui Dragnea.

Orban, alaturi de Kovesi

Si daca tot a venit vorba despre DNA, Tariceanu a povestit despre surprinderea simtita atunci cand l-a vazut pe liderul PNL Ludovic Orban jucand, la dezbaterea GDS, un rol demn doar de Coreea de Nord in fata Codrutei Kovesi – sefa institutiei care l-a scos pe Orban pe bara la ultimele alegeri locale. Concret, Tariceanu spune ca Orban s-a comportat ca un ”personaj din bancurile comuniste” care isi cere iertare in fata procurorului general pentru indrazneala de a fi militat pentru drepturile si libertatile cetatenilor: ”Am avut o clipa senzatia ca vad o scena din Coreea de Nord in care cetatenii, in pofida neajunsurilor, restrictiilor pe care le au, preamaresc in continuare regimul. L-am vazut pe Ludovic Orban la acea jelanie organizata, cum in fata procurorului general isi recunostea vina de a fi indraznit vreodata sa militeze pentru drepturile si libertatile cetatenilor. Este cred ca cea mai penibila situatie in care am vazut vreun politician din 1990 incoace”.

Florin Iordache, reclamat la Venetia!

In viziunea PNL, Comisia speciala de modificare a legilor justitiei (condusa de pesedistul Florin Iordache) s-a transformat intr-un ”pluton de executie al independentei justitiei” dupa modificarea regulamentului sau de functionare. Ca urmare, Ludovic Orban a anuntat ca PNL va sesiza Comisia de la Venetia pe tema ”simulacrului de dezbatere” pastorit de Ioradache. In paralel, liberalii vor reclama si ca CCR modificarea regulamentului de functionare a Comisiei.