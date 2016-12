Tariceanu desemneaza prim-ministrul!

PSD are leac de cojocul lui Klaus Iohannis in cazul in care acesta se incapataneaza sa nu desemneze premierul propus de noua majoritate: suspendarea presedintelui si punerea lui Calin Popescu Tariceanu la butoanele Cotroceniului .

Iata cum s-ar putea desfasura operatiunea, pas cu pas. Pentru inceput, Klaus Iohannis este acuzat de incalcarea Constitutiei (lasa tara fara guvern, buget etc.) si Parlamentul il suspenda, cu voturile actualei majoritati PSD – PNL de aproape 60%. Conform legii, Iohannis se duce la Sibiu sau intr-un garaj – dupa modelul Basescu – timp de o luna, mai exact pana cind va avea loc referendumul de demitere. Automat, presedintele Senatului, respectiv Calin Popescu Tariceanu, partenerul lui Liviu Dragnea, in cazul nostru, devine presedinte interimar si se instaleaza in locul lui Iohannis , la Cotroceni. Unde mai mult ca sigur nu va inspecta starea parcului si a instalatiei de irigare si nici nu se va declara nemultumit de culoarea prafuita a perdelelor si de starea cantinei, ci o va desemna ca premier pe persoana propusa de PSD. Si uite asa va putea ajunge Sevil Shhaideh la Palatul Victoria, conform dorintei lui Liviu Dragnea. De o surpriza neplacuta ar putea avea insa parte Klaus Iohannis, care din cauza cotei scazute de popularitate ar putea fi demis de-a dreptul la referendum. La fel de adevarat este ca actualul presedinte isi doreste cu ardoare alegeri anticipate. Parlamentare, ce-i drept, si nu prezidentiale, dar care macar i s-ar indeplini pe jumatate dorinta: ar fi anticipate.